В мире число заражений коронавирусом превысило 138,87 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 138877834 (+804369 за сутки) по данным Worldometer на 10:07 15 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2986521 (+13576) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 24234043 (+44372) человека, из них 106522 (+570) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 111657270 (+564475) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32149223 (+78439) случаями заражения, Индия – 14070890 (+199569), Бразилия – 13677564 (+75998), Франция – 5149834 (+43505) и Россия – 4666209 (+8326). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 199569, США – 78439, Бразилия – 75998, Турция – 62797, Франция – 43505. Беларусь (1166) – на 58 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 578092, Бразилия – 362180, Мексика – 210294, Индия – 173152 и Великобритания – 127161. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3462, Индия – 1037, США – 915, Польша – 803, Мексика – 592. Беларусь – на 66 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 338801 случай заражения коронавирусом и 2383 смерти.