В мире число заражений коронавирусом превысило 137,27 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 137278683 136660670 (+618013 за сутки) по данным Worldometer на 9:04 13 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2959324 (+9166) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 23846880 (+44372) человек, из них 103903 (+570) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 110472479 (+564475) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31990143 (+56522) случаями заражения, Индия – 13686073 (+160694), Бразилия – 13521409 (+38866), Франция – 5067216 (+8536) и Россия – 4649710 (+8320). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 160694, США – 56522, Турция – 54562, Бразилия – 38866, Иран – 23311. Беларусь (843) – на 56 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 576298, Бразилия – 355031, Мексика – 209338, Индия – 171089 и Великобритания – 127100. Беларусь – на 76 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1738, Индия – 880, США – 460, Франция – 385, Италия – 358. Беларусь – на 64 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 336881 случай заражения коронавирусом и 2363 смерти.