В мире число заражений коронавирусом превысило 140,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 140558460 (+796324 за сутки) по данным Worldometer на 10:23 17 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3012991 (+11370) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 18156609 (+233900) человек, из них 106795 (-4) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 119388860 (+587803) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32305912 (+81773) случаями заражения, Индия – 14521683 (+233943), Бразилия – 13834342 (+76249), Франция – 5224321 (+36442) и Россия – 4684148 (+8995). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 233943, США – 81773, Бразилия – 76249, Турция – 63082, Франция – 36442. Беларусь (1516) – на 49 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 579942, Бразилия – 369024, Мексика – 211213, Индия – 175673 и Великобритания – 127225. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3070, Индия – 1338, США – 887, Польша – 595, Украина – 438. Беларусь – на 63 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 341539 случаев заражения коронавирусом и 2403 смерти.