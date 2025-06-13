Последнее обновление: 13.06.2025 18:07

Израиль планирует проводить операцию в Иране две недели

Операция Израиля против ядерных объектов Ирана далека от завершения, так как руководство страны запланировало ее на 14 дней. Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник газете Wall Street Journal.

Согласно информации, эти сроки соответствуют прогнозам аналитиков, так как за день одна волна ударов не сможет нанести достаточного ущерба ядерной программе Ирана.

Кроме того, Израиль действует в Иране комплексно, чтобы одновременно нанести удары по объектам, руководству и арсеналу Ирана, тем самым ограничив возможность ответного удара.

Такой подход Израиль уже использовал в Ливане, осенью 2024 года, когда уничтожил оружие и инфраструктуру проиранской группировки «Хезболла», а также ликвидировал ее руководство.

Как заявил неназванный чиновник в разговоре с WSJ, нынешний конфликт с Ираном может закончиться так же.

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