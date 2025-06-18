Израиль ударил по объекту в Тегеране, где производят центрифуги для обогащения урана

Армия Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту в Тегеране, где производят центрифуги для обогащения урана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«В рамках усилий по противодействию иранскому проекту создания ядерного оружия ВВС Израиля нанесли удар по объекту, используемому для производства центрифуг в Тегеране, который был спроектирован для того, чтобы позволить иранскому режиму увеличить масштабы и скорость обогащения урана для создания ядерного оружия», - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Центрифуги — это машины, обогащающие уран, который может использоваться как для производства топлива для электростанций, так и для создания ядерного оружия.

Даже незначительная неисправность центрифуг — например, отключение электричества — может привести к выходу центрифуги из-под контроля.

Из заявления израильских военных следует, что удар был нанесен по объекту, где производят сами центрифуги, а не по тем, которые уже находятся в эксплуатации.