Последнее обновление: 12.06.2025 17:21

Дания одобрила размещение американских военных баз на своей территории

В среду парламент Дании одобрил законопроект, разрешающий размещение американских военных баз на датской территории. Об этом сообщает AP.

Этот шаг сделан на фоне стремления президента Дональда Трампа взять под контроль полуавтономную территорию королевства Гренландию.

Критики заявляют, что это голосование передает суверенитет Дании США. Законодательство расширяет предыдущее военное соглашение, заключенное в 2023 году с администрацией Байдена, по которому американские войска имели широкий доступ к датским авиабазам в скандинавской стране.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ответе на вопросы законодателей написал, что Дания сможет разорвать соглашение, если США попытаются аннексировать всю Гренландию или ее часть.

За законопроект проголосовали 94 депутата, 11 выступили против. Законопроект теперь направлен на подпись королю Дании Фредерику X.



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