В мире число заражений коронавирусом превысило 136,66 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 136660670 (+616572 за сутки) по данным Worldometer на 10:00 12 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2950158 (+10365) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 23802508 (+90383) человек, из них 103333 (+912) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 109908004 (+515824) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31918601 (+47874) случаями заражения, Индия – 13525379 (+169914), Бразилия – 13482543 (+37537), Франция – 5058680 (+34895) и Россия – 4641390 (+8702). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 169914, Турция – 50678, США – 47874, Бразилия – 37537, Франция – 34895. Беларусь (1175) – на 48 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 575829, Бразилия – 353293, Мексика – 209212, Индия – 170209 и Великобритания – 127087. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1824, Индия – 904, Россия – 337, Италия – 331, Колумбия – 281. Беларусь – на 59 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 336038 случаев заражения коронавирусом и 2354 смерти.