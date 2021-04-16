В мире число заражений коронавирусом превысило 139,76 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 139762136 (+884302 за сутки) по данным Worldometer на 11:34 16 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3001621 (+15100) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 17922709 (-6311334) человек, из них 106799 (+277) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 118801057 (+7143787) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32224139 (+74479) случаями заражения, Индия – 14287740 (+216850), Бразилия – 13758093 (+80529), Франция – 5187879 (+38045) и Россия – 4675153 (+8944). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 216850, Бразилия – 80529, США – 74479, Турция – 61400, Франция – 38045. Беларусь (1222) – на 56 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 578993, Бразилия – 365954, Мексика – 210812, Индия – 174335 и Великобритания – 127191. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3774, Индия – 1183, США – 895, Польша – 683, Мексика – 518. Беларусь – на 68 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 340023 случая заражения коронавирусом и 2393 смерти.