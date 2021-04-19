В мире число заражений коронавирусом превысило 142,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 142022766 (+692957 за сутки) по данным Worldometer на 10:04 19 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3033343 (+8779) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 18415812 (+64994) человек, из них 107471 (+336) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 120573611 (+619184) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32404463 (+43181) случаями заражения, Индия – 15057767 (+275306), Бразилия – 13943071 (+42937), Франция – 5289526 (+29344) и Россия – 4702101 (+8632). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 275306, Турция – 55802, США – 43181, Бразилия – 42937, Франция – 29344. Беларусь (1300) – на 48 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 581061, Бразилия – 373442, Мексика – 212228, Индия – 178793 и Великобритания – 127270. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1625, Бразилия – 1553, Мексика – 535, Перу – 433, Иран – 405. Беларусь – на 61 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 344223 случая заражения коронавирусом и 2423 смерти.