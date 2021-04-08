В мире число заражений коронавирусом превысило 133,69 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 133695421 (+669087 за сутки) по данным Worldometer на 6:33 8 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2901124 (+15055) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22968321 (+94479) человек, из них 100975 (+1468) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 107825976 (+559553) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31637243 (+75183) случаями заражения, Бразилия – 13197031 (+90973), Индия – 12926061 (+126315), Франция – 4841308 (-) и Россия – 4606162 (+8294). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 126315, Бразилия – 90973, США – 75183, Турция – 54740, Аргентина – 22039. Беларусь (1278) – на 54 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 572849, Бразилия – 341097, Мексика – 205002, Индия – 166892 и Великобритания – 126927. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3733, США – 873, Индия – 684, Польша – 638, Италия – 627. Беларусь – на 62 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 330536 случаев заражения коронавирусом и 2314 смертей.