В мире число заражений коронавирусом превысило 132,44 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 132442204 (+531337 за сутки) по данным Worldometer на 9:57 6 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2874537 (+8616) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22795995 (-52124) человек, из них 98396 (-383) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 106771672 (+574845) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31496976 (+56742) случаями заражения, Бразилия – 13023189 (+38233), Индия – 12684477 (+96557), Франция – 4833263 (+10793) и Россия – 4589540 (+8646). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 96557, США – 56742, Турция – 42551, Бразилия – 38233, Иран – 13890. Беларусь (986) – на 52 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 569282, Бразилия – 333153, Мексика – 204147, Индия – 165577 и Великобритания – 126862. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1623, США – 500, Индия – 445, Россия – 343, Италия – 296. Беларусь – на 62 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 328290 случаев заражения коронавирусом и 2294 смерти.