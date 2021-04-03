В мире число заражений коронавирусом превысило 130,84 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 130844897 (+658338 за сутки) по данным Worldometer на 9:32 3 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2851025 (+10729) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22650604 (+202895) человека, из них 97658 (+1089) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 105343268 (+444714) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31314625 (+69986) случаями заражения, Бразилия – 12912379 (+69662), Индия – 12391129 (+89019), Франция – 4741759 (+46677) и Россия – 4563056 (+8792). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 89019, США – 69986, Бразилия – 69662, Франция – 46677, Турция – 42308. Беларусь (1651) – на 46 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 567610, Бразилия – 328366, Мексика – 203664, Индия – 164141 и Великобритания – 126816. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2807, США – 1001, Индия – 713, Польша – 497, Италия – 481. Беларусь – на 62 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 324694 случая заражения коронавирусом и 2267 смертей.