Австралия отправит в Польшу военный самолет для защиты доставки помощи Украине

Австралия расширит сотрудничество с Североатлантическим альянсом (НАТО) и в августе отправит в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail и около 100 военнослужащих для поддержки Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр обороны страны Ричард Марлес.

«По просьбе НАТО и правительства Польши в августе в Европу будет передислоцирован самолет E-7A Wedgetail Королевских ВВС Австралии, задачей которого будет защита путей доставки международной гуманитарной и военной помощи Украине для ее борьбы и противостояния России», - сказал Марлес после саммита НАТО в Гааге.

Он сообщил, что в Польшу также будут отправлены 100 австралийских военнослужащих, и уточнил, что личный состав австралийских вооруженных сил и военная авиация будут выполнять задачи на ротационной основе в течение трех месяцев, передает австралийский новостной портал news.com.au.

По словам министра, размещение австралийского военного контингента в Польше будет происходить во исполнение подписанного с НАТО соглашения.