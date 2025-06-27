Цены на нефть утром в пятницу повышаются, но завершают неделю в конкретном минусе

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу повышаются, но завершают неделю в конкретном минусе.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $68,21 за баррель, что на $0,48 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,05 до $67,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,48 до $65,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 до $65,24 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11%.