Цены на нефть эталонных марок утром в среду повышаются

Цены на нефть эталонных марок стабильны в среду после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $67,19 за баррель, что на $0,08 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подросли в цене на $0,37 (0,55%) до $67,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,05 до $65,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,34 (0,52%) до $65,45 за баррель.