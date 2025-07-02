Последнее обновление: 02.07.2025 14:34

Цены на нефть эталонных марок утром в среду повышаются

Цены на нефть эталонных марок стабильны в среду после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $67,19 за баррель, что на $0,08 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подросли в цене на $0,37 (0,55%) до $67,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,05 до $65,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,34 (0,52%) до $65,45 за баррель.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование