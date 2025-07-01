Последнее обновление: 01.07.2025 18:00

Цены на нефть эталонных марок днем во вторник перешли к росту

Цены на нефть эталонных марок днем во вторник перешли к росту.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднимается на $0,41 до $67,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличиваются в цене на $0,46 (0,71%), до $65,57 за баррель.

За второй квартал нефть просела почти на 10%, причем в этот период на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Цены рухнули в апреле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о вводе повышенных импортных пошлин, затем подскочили в июне после ударов Израиля по Ирану и снизились после завершения активной фазы конфликта.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование