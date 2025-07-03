Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются после самого активного за две недели роста днем ранее.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опускается на $0,55 до $68,56 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $2 до $69,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,52 до $66,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2 до $67,45 за баррель.