Потери крипторынка из-за хакеров за полгода достигли $2,1 млрд

За первую половину 2025 года злоумышленники похитили из криптоиндустрии $2,1 млрд. Об этом говорится в отчете TRM Labs.

Атаки на инфраструктуру (свыше 80% потерь) включали кражу приватных ключей, сид-фраз и подмену фронтенда. Часто злоумышленники использовали социальную инженерию или инсайдеров. По данным TRM Labs, средний ущерб от таких инцидентов в десять раз выше, чем от других взломов.

Еще 12% потерь связаны с уязвимостями в DeFi-протоколах, такими как атаки с использованием мгновенных займов и атак повторного входа.

Общий объем потерь за первые шесть месяцев 2025 года почти достиг уровня за весь 2024 и на 10% превысил рекорд первого полугодия 2022. Основной вклад в общий показатель внес февральский взлом биржи Bybit на $1,5 млрд. Аналитики связали его с северокорейскими хакерами. Этот инцидент увеличил средний размер ущерба от одной атаки до $30 млн — вдвое больше, чем в прошлом году.

По оценкам TRM Labs, связанные с Северной Кореей группировки похитили $1,6 млрд, что составляет 70% от общей суммы за полугодие. В отчете также упоминается июньский взлом иранской биржи Nobitex. Ответственность взяла на себя произраильская группировка Gonjeshke Darande, которая опубликовала исходный код платформы.

Аналитики призвали проекты усилить защиту. Они рекомендуют внедрять многофакторную аутентификацию, совершенствовать холодное хранение и бороться с инсайдерскими угрозами. В компании также отметили важность сотрудничества между правоохранительными органами разных стран и координации внутри индустрии.

«Рекордные хищения в первом полугодии 2025 года — призыв к действию для создания коллективной и стратегически выверенной системы безопасности», - заключили в TRM Labs.

В первом квартале киберпреступники украли $1,64 млрд в результате 40 инцидентов.

В мае ущерб криптоиндустрии от взломов достиг $244 млн.