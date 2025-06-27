Продажи Toyota обновили рекорд третий месяц подряд благодаря высокому спросу в США, Японии и Китае

Toyota Motor третий месяц подряд зафиксировала рекордные месячные продажи - благодаря высокому спросу на гибриды в США, Японии и Китае. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания сообщила, что в мае глобальные продажи Toyota (включая дочерние Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd.) составили 955 532 автомобиля, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мировое производство составило 906 984 единицы.

Продажи автомобилей Toyota и ее бренда Lexus выросли более чем на 4% в Японии, на 7% в Китае и на 11% в Северной Америке.

В следующем месяце Toyota повысит цены на некоторые модели в США более чем на $200. Это стандартная корректировка, учитывающая рыночные условия и уровень конкуренции.

Решение Toyota появилось после того, как Mitsubishi Motors Corp. объявила о повышении цен в США на три свои модели. Крупные автопроизводители пытаются минимизировать последствия торговой войны между США и Китаем.

Крупнейшие японские автопроизводители, которые в значительной степени ориентируются на американский рынок, рискуют понести миллиардные убытки, если переговоры с Белым домом не приведут к снижению тарифов.

В мае Toyota заявила, что ожидает убытков на $1,2 млрд только за апрель и май из-за тарифов. Nissan и Honda прогнозируют потери по $3 млрд каждая, тогда как Subaru и Mazda пока не обнародовали прогнозов прибыли на финансовый год, который завершится в марте 2026-го.

Главный торговый переговорщик Японии Рёсэй Аказава заявил в четверг, что страна не может согласиться с тарифами Трампа на авто в размере 25%. По его словам, японские автопроизводители ежегодно производят в США около 3,3 млн автомобилей, что значительно больше, чем 1,37 млн единиц, которые экспортируются туда из Японии.

В начале июня председатель правления Toyota Акио Тойода был переизбран в должности - за него проголосовали владельцы 97% акций во время ежегодного собрания акционеров. После трех лет снижения поддержки инвесторов это свидетельствует о признании стабильной работы компании в сложный период для глобального автопрома.