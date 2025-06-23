Иран запустил шесть ракет в сторону баз США в Катаре. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Над Дохой, столицей Катара, раздаются взрывы, вызванные, предположительно, работой системы ПВО, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.

СМИ со ссылкой на иранское гостелевидение сообщают, что Тегеран объявил о начале операции против базы США Аль-Удейд в Катаре. По данным Reuters, на этом фоне на военной авиабазе США в Ираке объявили режим максимальной боевой готовности.

Axios уточняет, что Иран запустил около 10 ракет, нацеленных на базы США в Катаре. По информации издания Ynet, еще одна иранская ракета была запущена в сторону американской базы в Ираке.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары в ответ на военную агрессию США "против мирных ядерных объектов" Ирана и обвинил Вашингтон в "вопиющем нарушении международного права".

Сообщается, что Катар и ОАЭ закрывают свое воздушное пространство.