Израиль поразил 900 целей в Иране и уничтожил 11 ядерных боеголовок

Израильские военные утверждают, что в ходе операции «Восходящий лев» они поразили более 900 целей на иранской территории. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации, в ходе операции были убиты 11 иранских ученых-ядерщиков и 30 высокопоставленных сотрудников службы безопасности, в том числе три старших командира. Среди них, в частности, была подтверждена гибель главы КСИР и сотрудников ВВС Корпуса.

Всего в ходе операции было уничтожено более 900 целей, в том числе 200 пусковых установок ракет, что, по данным ЦАХАЛа, составляет половину всех пусковых установок в Иране. Удары также уничтожили авиацию и объекты по производству ракет, «что помешало производству тысяч дополнительных ракет», говорится в заявлении ЦАХАЛа.

В четверг, 26 июня, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в интервью 13 каналу, что в ходе операции «Восходящий лев» не было возможности убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, но добавил, что Израиль «устранил бы его», если бы такая возможность появилась, пишет Times of Israel.

«Если бы это было в нашем поле зрения, мы бы устранили это», - сказал Кац.

Он добавил, что Израиль «долгое время» «искал» Хаменеи, но так и не смог его найти, когда тот спрятался в бункере: «Хаменеи это понял, ушел глубоко под землю, оборвал связь с командирами... Так что в конце концов это было нереально».

Кац также сказал, что Израиль не знает местонахождения всего обогащенного урана Ирана. На вопрос, просил ли Израиль у Соединенных Штатов разрешения на устранение Хаменеи, Кац ответил: «Нам не нужно разрешение на такие вещи».

Между тем агентство Reuters со ссылкой на собственные источники ранее писало, что президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Позже Трамп заявил, что американская разведка знает, где скрывается Хаменеи, но США не собираются его устранять — по крайней мере, пока.