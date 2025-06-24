Катар помог заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседников.

Президент США Дональд Трамп разговаривал с эмиром Катара и сообщил ему, что США смогли добиться от Израиля согласия на перемирие с Ираном.

Затем Трамп попросил Катар убедить Иран также согласиться на перемирие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласовал детали с офисом премьер-министра Катара.

Между тем иранский государственный телеканал Press TV утром во вторник сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.

"Прекращение огня с Израилем началось после четырех волн иранских ударов по оккупированным Израилем территориям", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X (ранее Twitter).

Президент США Дональд Трамп также подтвердил вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

"Режим прекращения огня вступил в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!", - написал он в соцсети The Truth Social.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром во вторник несколько раз информировала о пусках ракет со стороны Ирана.

По данным израильских СМИ, в результате попадания иранской ракеты в многоквартирный дом в Беэр-Шеве на юге Израиля погибли четыре человека, еще несколько пострадали.