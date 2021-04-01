В мире число заражений коронавирусом превысило 129,47 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 129470691 (+666989 за сутки) по данным Worldometer на 6:17 1 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2828137 (+12146) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22232298 (+185932) человек, из них 96573 (+697) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 104410256 (+468911) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31166344 (+68756) случаями заражения, Бразилия – 12753258 (+89200), Индия – 12220669 (+72182), Франция – 4644423 (+41907) и Россия – 4545095 (+8275). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 89200, Индия – 72182, США – 68756, Франция – 41907, Турция – 39302. Беларусь (1213) – на 59 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 565256, Бразилия – 321886, Мексика – 202633, Индия – 162960 и Великобритания – 126713. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3950, США – 1115, Мексика – 807, Польша – 653, Италия – 467. Беларусь – на 63 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 321807 случаев заражения коронавирусом и 2247 смертей.