В мире число заражений коронавирусом превысило 127,77 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 127771302 (+459180 за сутки) по данным Worldometer на 6:41 29 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2796139 (+6091) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22010581 (+88499) человек, из них 93634 (+416) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 102964582 (+364590) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30962803 (+44096) случаями заражения, Бразилия – 12534688 (+44326), Индия – 12039210 (+68206), Франция – 4545589 (+37014) и Россия – 4519832 (+9088). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 68206, Бразилия – 44326, США – 44096, Франция – 37014, Польша – 29253. Беларусь (1050) – на 47 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 562526, Бразилия – 312299, Мексика – 201429, Индия – 161881 и Великобритания – 126592. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1605, Мексика – 567, США – 510, Россия – 336, Италия – 297. Беларусь – на 65 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 318681 случай заражения коронавирусом и 2219 смертей.