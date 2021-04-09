В мире число заражений коронавирусом превысило 134,54 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 134548724 (+853303 за сутки) по данным Worldometer на 8:44 9 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2915432 (+14308) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 23291428 (+323107) человек, из них 101803 (+828) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 108341864 (+515888) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31717404 (+80161) случаями заражения, Бразилия – 13286324 (+89293), Индия – 13057954 (+131893), Франция – 4939258 (+15869) и Россия – 4614834 (+8672). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 131893, Бразилия – 89293, США – 80161, Турция – 55941, Польша – 27887. Беларусь (1272) – на 60 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 573856, Бразилия – 345287, Мексика – 205598, Индия – 167694 и Великобритания – 126980. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 4190, США – 1009, Польша – 954, Индия – 802, Мексика – 596. Беларусь – на 70 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 331808 случаев заражения коронавирусом и 2324 смерти.