Цены на нефть эталонных марок утром во вторник повышаются

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром во вторник в рамках коррекции после падения на 2,5% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составила $66,72 за баррель, что на $0,46 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,7 до $66,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,52 до $62,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,6 до $62,41 за баррель.