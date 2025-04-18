Последнее обновление: 18.04.2025 17:51

Цены на нефть подорожали в четверг и завершили неделю ростом на 5%

Цены на нефть эталонных подорожали на торгах в четверг и в итоге выросли после двух недельных снижений подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на $2,11 до $67,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $2,21 до $64,68 за баррель.

По итогам текущей недели обе марки выросли в цене примерно на 5%.

Торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

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