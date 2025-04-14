Цены на нефть эталонных марок днем в понедельник перешли к росту.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 подорожали на $0,80 до $65,56 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,83 до $62,33 за баррель.

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогноз глобального спроса на нефть на текущий год на 300 тыс. б/с и теперь полагают, что он вырастет всего на 300 тыс. б/с.

Как говорится в отчете банка, прогноз средней стоимости Brent на текущий год понижен до $63 с $69 за баррель, WTI - до $59 c $66 за баррель. Прогноз для Brent на 2026 год ухудшен до $58 с $62 за баррель, для WTI - до $55 с $59 за баррель.

"Цены на нефть могут превысить наши прогнозы, если администрация резко сменит тарифную политику, послав тем самым обнадеживающий сигнал рынкам, потребителями, и бизнес-сообществу", - отмечается в обзоре Goldman.