Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются после снижения на прошлой неделе. Трейдеры следят за сообщениями относительно хода переговоров США с торговыми партнерами о пошлинах, а также оценивают новости о новых стимулах в Китае.

Так, утром июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 до $67,10 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,32 до $66,87 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,28 до $63,30 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,23 (0,37%), до $63,02 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%.