Последнее обновление: 21.04.2025 18:00

Оборот криптобирж упал до минимума за полгода на фоне роста спроса на деривативы

Совокупный объем торгов (7 DMA) на платформах вроде Binance, Coinbase и Bitfinex 20 апреля опустился до $30 млрд — минимум с середины октября 2024 года. Такие данные привели в The Block.

От максимума в начале декабря ($132 млрд) показатель обвалился более чем на 75%.

Схожие тенденции наблюдаются и среди DEX. По итогам апреля оборот также может оказаться минимальным с октября.

В издании отметили спад рыночной активности после непродолжительного всплеска в начале месяца после «освободительных» пошлин президента США Дональда Трампа, которые вызвали повышенную волатильность.

Соотношение биткоин-торговли на спотовом к фьючерсному рынку (30 DMA) понизилось до 0,19 — минимум с августа 2024 года. В Ethereum соответствующая метрика упала до минимума с декабря 2023 года (0,2).

Еженедельный объем Solana-DEX вырос относительно аналога на Ethereum, развернув характерный для середины января-марта тренд.



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