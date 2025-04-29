Цены на нефть эталонных марок утром во вторник продолжают снижаться

Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются утром во вторник на фоне отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $65,18 за баррель, что на $0,68 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,01 до $65,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,65 до $61,40 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,97 до $62,05 за баррель.