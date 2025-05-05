Последнее обновление: 05.05.2025 13:55

Цены на нефть эталонных марок в понедельник утром снижаются

Цены на нефть эталонных марок в понедельник утром снижаются на фоне решения ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

Так, июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,12 до $59,17 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,84 до $61,29 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,2 до $56,09 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,95 (1,6%), до $58,29 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5%.

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование