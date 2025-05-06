Последнее обновление: 06.05.2025 18:00

Цены на нефть эталонных марок днем во вторник ускорили рост

Цены на нефть эталонных марок днем во вторник ускорили рост, восстановив понесенные накануне потери.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повышалась на $1,49 до $61,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $1,41 до $58,54 за баррель.

В понедельник цены опускались до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Падение котировок было спровоцировано решением ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

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