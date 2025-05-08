Последнее обновление: 08.05.2025 14:49

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $61,5 за баррель, что на $0,38 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты снизились в цене на $1,03 до $61,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,44 до $58,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $1,02 до $58,07 за баррель.

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