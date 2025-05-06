Цены на нефть эталонных марок во вторник утром повышаются после падения до самого низкого уровня с февраля 2021 года.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повышалась на $0,99 до $61,22 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1,06 до $60,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,93 до $58,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,16 до $57,13 за баррель.

Падение цен на нефть в понедельник спровоцировало решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

Помимо опасений роста предложения, негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.