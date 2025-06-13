Израиль приостанавливает работу своих посольств по всему миру

Израиль закрывает все свои дипмиссии по всему миру в связи с эскалацией напряженности с Ираном. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

Отмечается, что консульские услуги также не будут предоставляться.

Министерство рекомендует всем израильтянам, находящимся за рубежом, заполнить анкету на портале экстренной информации и предоставить обновленные данные об их местонахождении и ситуации.

Аналогичная форма была предоставлена министерством после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года для координации возвращения резервистов и организации спасательных рейсов в случае необходимости.