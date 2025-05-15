НАТО разместит третий центр воздушных операций в Норвегии

НАТО принял решение о создании третьего центра воздушных операций (CAOC) и принял предложение Норвегии о размещении центра в этой стране. Об этом сообщило норвежское правительство в четверг.

Согласно информации, норвежское правительство начинает работу по подготовке военной базы в Буде к временному размещению третьего центра воздушных операций НАТО.

"Мы должны выполнять задачи НАТО через новый центр воздушных операций уже в этом году и нуждаемся во временных помещениях. Временное размещение не определяет место постоянного расположения центра", – уточнил министр обороны Туре О. Сандвик.

Временное помещение будет служить рабочим местом для нескольких сотен человек в течение нескольких лет, пока не будет готов постоянный центр воздушных операций.

"Сильный НАТО на севере важен для нашей безопасности. НАТО имеет амбициозный план по вводу центра в эксплуатацию... База Вооруженных сил в Буде – единственное место, где есть здания, которые можно привести в соответствие с требованиями в установленный срок", – отметил Сандвик.

Новый центр будет отвечать за командование и контроль военных воздушных операций в прилегающих районах.

"Объединение стран Северной Европы в единую оперативную зону значительно усилит воздушную оборону в нашем регионе, а центр воздушных операций будет играть важную роль в координации этих действий", – отметил Сандвик.

Еще два центра воздушных операций НАТО расположены в Уэдеме (Германия) и в Торрехоне (Испания). Они отвечают за планирование, руководство, координацию, надзор и поддержку воздушных операций сил и средств в мирное время, во время кризисов и конфликтов.

К их повседневным задачам относится выполнение миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в тесном сотрудничестве с центрами управления и оповещения, национальными центрами патрулирования воздушного пространства и специальными авиабазами быстрого реагирования в регионах ответственности.

Ранее сообщалось, что вероятными вариантами размещения центра НАТО в Норвегии являются Буде в центральной части страны и Рюгге на крайнем юге, недалеко от Осло.