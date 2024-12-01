Последнее обновление: 01.12.2024 14:00

Норвегия создала центр подготовки морского десанта НАТО в Арктике

Центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике открыт на севере Норвегии. Об этом сообщает Newsweek.

Согласно информации, создание центра десантных операций произошло в рамках следующего шага страны блока Североатлантического альянса по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике. Центр разместился в заполярной коммуне Серрейсе. Он ориентирован на подготовку контингентов США, Британии и Нидерландов. У Норвегии отсутствуют собственные десантные войска, однако некоторые из ее спецподразделений находятся в этом регионе.

"Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны", - прокомментировал глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.



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