Эксперты зафиксировали возвращение розничных инвесторов в биткоин

По мере удержания курса первой криптовалюты на сложившихся уровнях розничные инвесторы проявляют все большую активность. К таким выводам пришли в CryptoQuant.

Подобное оживление часто является признаком возрождения доверия и может стать дополнительным катализатором для следующих ценовых движений.

Хотя они не всегда могут выбрать оптимальное время, поведение розничных инвесторов служит важным барометром настроений. Входя на рынок, они, как правило, создают положительную обратную связь, усиливая давление покупателей, пояснили специалисты.

В категорию розничных инвесторов аналитики относят пользователей с балансами до $10 тыс.

Связанная с ними метрика спроса (30 DMA) выросла на 3,4% в период с 28 апреля по 13 мая.

Эксперты спрогнозировали продолжение этой динамики в случае сохранения бычьего импульса и создание предпосылок для новой волны принятия актива.

«Мы можем ожидать роста числа активных адресов, UTXO, а также таких показателей, как количество новых адресов и объем переводов, что отражает устойчивое расширение экосистемы», - пояснили аналитики.