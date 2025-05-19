Израиль намерен взять под контроль весь сектор Газа

Израиль намерен установить военный контроль над всей территорией сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя ход начавшейся накануне в анклаве масштабной операции "Колесницы Гидеона".

Он подчеркнул, что цели военных действий остаются прежними - разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение удерживаемых в Газе израильских заложников. При этом в ближайшее время Израиль совместно с США развернет сеть распределительных пунктов, чтобы обеспечить доступ жителей Газы к гуманитарной помощи и предотвратить ее расхищение сторонниками ХАМАС, добавил премьер.

"Это часть уничтожения ХАМАС, параллельно с мощным военным давлением, с нашим массированным вторжением, по сути, с установлением контроля над всей Газой и лишения ХАМАС возможности разграблять гуманитарную помощь. Это и есть военный план и план победы", - сказал Нетаньяху.

Видеозапись выступления премьера размещена в его официальном Telegram-канале.

Отвечая на уточняющий вопрос о планах дальнейших действий в анклаве, премьер отметил, что израильская армия сейчас ведет там "огромную, интенсивную и мощную деятельность".

"Мы собираемся установить контроль над всей территорией сектора. Это то, что мы собираемся сделать", - заявил он.

Израильская армия 18 мая объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". В ней задействовано пять дивизий.