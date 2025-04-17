Последнее обновление: 17.04.2025 15:28

Израиль не намерен выводить войска из сектора Газа

Израильские войска останутся в созданных буферных зонах в секторе Газа и после завершения войны, то есть на неопределенный срок. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Израильская армия создала обширную "зону безопасности", которая вытесняет палестинцев на все более мелкие территории на юге и вдоль побережья.

Кац повторил требование к экстремистской группировке ХАМАС сложить оружие.

ХАМАС требует полного вывода израильских войск из Газы и прекращения блокады. По словам Каца, гуманитарная помощь не будет допускаться в Газу с целью усиления давления на ХАМАС.

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