Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются на фоне сообщений о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях.

Так, июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,51 до $64,58 за баррель. В среду цены на Brent снизились на $0,54 до $66,09 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,4 до $61,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,52 до $63,15 за баррель.