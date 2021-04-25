В мире число заражений коронавирусом превысило 147,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 147093315 (+870596 за сутки) по данным Worldometer на 10:07 25 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3113345 (+14333) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 19247726 (+456847) человек, из них 110273 (+177) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 124732244 (+399416) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32789653 (+53280) случаями заражения, Индия – 16951769 (+349313), Бразилия – 14308215 (+70105), Франция – 5473579 (+32633) и Россия – 4753789 (+8828). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 349313, Бразилия – 70105, США – 53280, Турция – 40596, Франция – 32633. Беларусь (1453) – на 48 (+15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 585880, Бразилия – 389609, Мексика – 214504, Индия – 192310 и Великобритания – 127417. Беларусь – на 75 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2986, Индия – 2761, США - 742, Польша – 513, Колумбия – 440. Беларусь – на 64 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 351674 случая заражения коронавирусом и 2483 смерти.