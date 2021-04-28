В мире число заражений коронавирусом превысило 149,32 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 149328858 148498237 (+830621 за сутки) по данным Worldometer на 4:55 28 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3148781 (+14911) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19197940 (+2378) человек, из них 111234 (-109) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 126982137 (+813332) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32927091 (+52046) случаями заражения, Индия – 17988637 (+362902), Бразилия – 14446541 (+76085), Франция – 5534313 (+30317) и Россия – 4779425 (+8053). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 362902, Бразилия – 76085, США – 52046, Турция – 43301, Франция – 30317. Беларусь (823) – на 66 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 587384, Бразилия – 395324, Мексика – 215113, Индия – 201165 и Великобритания – 127451. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3285, Бразилия – 3120, США - 885, Аргентина – 512, Иран – 462. Беларусь – на 70 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 354669 случаев заражения коронавирусом и 2512 смертей.