В мире число заражений коронавирусом превысило 153,49 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 153498053 (+664025 за сутки) по данным Worldometer на 7:09 3 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3216383 (+9380) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19453120 (-51626) человек, из них 111678 (-301) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 130828550 (+706271) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33180441 (+30701) случаями заражения, Индия – 19919715 (+370059), Бразилия – 14754910 (+28935), Франция – 5652247 (+9888) и Турция – 4875388 (+25980). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 370059, США – 30701, Бразилия – 28935, Турция – 25980, Иран – 18698. Беларусь (1081) – на 46 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 591062, Бразилия – 407775, Индия – 218945, Мексика – 217168 и Великобритания – 127538. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3422, Бразилия – 1210, Колумбия - 485, Иран – 394, Россия – 342. Беларусь – на 63 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 361063 случая заражения коронавирусом и 2562 смерти.