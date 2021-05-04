В мире число заражений коронавирусом превысило 154,98 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 154981439 (+782865 за сутки) по данным Worldometer на 6:42 5 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3241145 (+13923) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19284376 (-67914) человек, из них 111074 (-363) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 132455918 (+836856) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33274659 (+42354) случаями заражения, Индия – 20658234 (+382691), Бразилия – 14860812 (+69378), Франция – 5680378 (+24371) и Турция – 4929118 (+28997). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 382691, Бразилия – 69378, США – 42354, Турция – 28997, Аргентина – 26238. Беларусь (697) – на 68 (-12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 592409, Бразилия – 411854, Индия – 226169, Мексика – 217345 и Великобритания – 127543. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3786, Бразилия – 3025, США - 853, Колумбия – 463, Аргентина – 410. Беларусь – на 68 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 362594 случая заражения коронавирусом и 2582 смерти.