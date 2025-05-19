Последнее обновление: 19.05.2025 16:05

Израиль начал масштабную операцию в ряде районов Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках операции "Колесница Гидеона" приступила к обширным сухопутным действиям в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Сухопутные войска Израиля начали операции в различных районах сектора Газа в рамках начальной фазы операции "Колесница Гидеона", - отмечается в сообщении.

Согласно информации военных, действия ведутся и на севере, и на юге анклава. Военные уже уничтожили десятки вражеских бойцов, наземные и подземные объекты инфраструктуры, ведут развертывание в ключевых точках Газы.

За прошлую неделю ВВС Израиля для подготовки наземных операций нанесли удары по 670 объектам группировки ХАМАС, включая склады с оружием, подземные объекты, противотанковые установки, живую силу противника.

ЦАХАЛ объявила поздно вечером 15 мая о начале крупного наступления в секторе Газа, получившего название "Колесницы Гидеона", целью которого будет "захват стратегических районов" подконтрольного ХАМАС сектора, "чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование