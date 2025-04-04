Израиль начал наземную операцию в Эш-Шуджаии на востоке Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в районе Эш-Шуджаия, расположенном на востоке города Газа в северной части одноименного сектора. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"В последние несколько часов войска Армии обороны Израиля начали проводить наземную операцию в районе Эш-Шуджаия на севере Газы с целью расширения зоны безопасности", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в рамках операции войска ликвидировали большое количество террористов и уничтожили террористические объекты ХАМАС, включая командно-контрольный центр, который служил террористам ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак.

"Во время и до начала операции Армия обороны Израиля разрешает эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий по организованным маршрутам для их безопасности". Израильские военные заверили, что продолжат действовать против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить граждан Государства Израиль", - отметила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская армия 18 марта возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.