Израиль может забрать территории в секторе Газа в случае отказа ХАМАС отпустить заложников

Израиль займет территории в секторе Газа, если группировка ХАМАС и дальше будет отказываться освободить остающихся у нее заложников. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в среду в Кнессете.

"Чем дольше ХАМАС упорствует, отказываясь дать свободу нашим заложникам, тем более сильное давление мы будем оказывать. И я говорю ХАМАС: это подразумевает и занятие территорий, и другие вещи, которые я перечислять не буду", - сказал Нетаньяху, которого цитирует The Times of Israel его слова.

Премьер затронул внутреннюю обстановку в Израиле и обвинил оппозицию в том, что "она сеет хаос на улицах". Премьер напомнил о свободе собраний, но уточнил, что протестующие нападают на полицейских и представителей власти, угрожают убийством.

"Тирания небольшого меньшинства не восторжествует над волей мощного большинства", - добавил премьер.

На прошлой неделе в Армии обороны Израиля сообщили, что возобновили массированные удары по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

Опросы общественного мнения показывают, что значительная часть жителей Израиля выступает за переговоры с ХАМАС с целью освободить оставшихся заложников. В последние дни в стране проходят демонстрации с требованием прекратить боевые действия. Еще одной причиной протестов послужило намерение Нетаньяху отстранить Ронена Бара от должности главы Службы общей безопасности Израиля "Шин-Бет", который поддерживает прекращения огня. Однако его отставку заблокировал Верховный суд Израиля.