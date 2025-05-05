Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа

Новые планы военной операции в секторе Газа, одобренные израильским кабинетом безопасности в понедельник, предусматривают взятие под контроль всего сектора Газа Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на двух представителей израильских властей.

"Они заявили, что план включает в себя захват всего анклава и удержание этих территорий", - информирует агентство.

При это не совсем ясно, сколько времени ЦАХАЛ потребуется оставаться в секторе Газа.

ЦАХАЛ будет наносить мощные удары по группировке ХАМАС и мешать ей участвовать в распределении гумпомощи в секторе Газа. Собеседники агентства отметили, что цель плана - добиться военной победы над ХАМАС и освободить остающихся в Газе заложников.

Источники также заявили, что Израиль поддерживает контакты с несколькими государствами по поводу предложения президента США Дональда Трампа обеспечить добровольное переселение палестинцев из сектора Газа в другие страны. Один из собеседников отметил, что данный план будет выполняться постепенно.

Ранее The Times of Israel со ссылкой на правительственный источник сообщила, что израильский кабинет безопасности единогласно одобрил план расширения военного наступления в секторе Газа.

"Ожидается, что этот план будет реализован после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе, а до тех пор будут предприниматься усилия по достижению соглашения с ХАМАС о прекращении огня и заложникам", - говорилось в публикации.

ХАМАС 7 октября 2023 года совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против этой группировки в секторе Газа.

Агентство Bloomberg напоминало, что с тех пор, как двухмесячное перемирие в секторе Газа закончилось в середине марта, израильские военные заняли около трети анклава.